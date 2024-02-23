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汐東捷運、淡海輕軌2期 新北審議通過都計變更

2024/2/23 13:05（2/23 14:17 更新）
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新北捷運局23日表示，汐東捷運銜接基隆捷運與台北市段民生汐止線，串聯基北北捷運共榮生活圈，全長5.56公里，共6座高架車站。（新北捷運局提供）中央社記者高華謙傳真 113年2月23日
新北捷運局23日表示，汐東捷運銜接基隆捷運與台北市段民生汐止線，串聯基北北捷運共榮生活圈，全長5.56公里，共6座高架車站。（新北捷運局提供）中央社記者高華謙傳真 113年2月23日
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（中央社記者高華謙新北23日電）新北捷運局今天說，汐東捷運新北市段、淡海輕軌第2期都市計畫變更獲新北市都市計畫委員會審議通過，將提報內政部都計委員會審議，盼早日取得用地，有利加速推動計畫與工程。

新北市政府捷運局長李政安今天透過新聞稿表示，汐東捷運與淡海輕軌第2期工程與計畫進度不同。汐東捷運綜合規劃報告於去年1月13日獲行政院核定，都市計畫台北市段變更作業也在今年1月經內政部都市計畫委員會審議通過。

李政安表示，汐東捷運先期工程已於2023年底開工，主體工程也已上網公告招標，預計今年3月8日開標，期待順利決標，朝2032年完工努力。

新北捷運局副局長鄭智銘告訴中央社記者，用地交付給廠商是新北市政府責任，待都市計畫變更獲內政部都市計畫委員會審議通過，完成都市計畫變更、順利取得用地後，會按合約訂定時間交付土地給決標廠商，讓廠商順利興建。

新北捷運局23日表示，淡海輕軌第2期銜接捷運淡水線及已通車的淡海輕軌第一期路線，全長3.32公里，共6座車站；都市計畫變更獲新北市都市計畫委員會審議通過後，將提報內政部都市計畫委員會審議。（新北捷運局提供）中央社記者高華謙傳真 113年2月23日
新北捷運局23日表示，淡海輕軌第2期銜接捷運淡水線及已通車的淡海輕軌第一期路線，全長3.32公里，共6座車站；都市計畫變更獲新北市都市計畫委員會審議通過後，將提報內政部都市計畫委員會審議。（新北捷運局提供）中央社記者高華謙傳真 113年2月23日

至於淡海輕軌第2期進度，李政安說，由於路線自老街改到河岸，涉及環境影響差異分析已獲環境部同意通過，而修正計畫也在去年11月27日第7次提報交通部審議，等修正計畫奉中央核定，即可進入施工階段，預計核定後5年完工。

新北捷運局補充，淡海輕軌第2期都市計畫變更今天獲新北市都市計畫委員會審議通過後，有利於加速修正計畫審議與推動。

新北捷運局表示，汐東捷運銜接基隆捷運與台北市段民生汐止線，串聯基北北捷運共榮生活圈，全長5.56公里，共6座高架車站；至於淡海輕軌第2期銜接捷運淡水線及已通車的淡海輕軌第一期路線，全長3.32公里，共6座車站。（編輯：李錫璋）1130223

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