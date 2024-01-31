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基隆捷運核定 新北接手啟動基本設計估年底完成

2024/1/31 21:40
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（中央社記者高華謙新北31日電）基隆捷運綜合規劃報告今天獲行政院核定。新北捷運局說，中央核定內容依循北北基3市共識，基隆捷運將由新北興建及營運，新北將啟動基本設計作業，預計今年底完成。

新北捷運局說，基隆捷運自南港到八堵，全長15.59公里，共13站，其中從樟樹灣到汐止區公所與汐東捷運共線，也與汐東捷運共用社后機廠。總經費為新台幣696.89億元，預計民國122年完工。

新北市政府捷運局長李政安晚間透過新聞稿表示，基隆捷運計畫由中央規劃，並橫跨台北、新北與基隆，新北市願意承接基隆捷運建設與營運責任。不過，本案盈虧權責與資產持有議題在規劃階段尚未與地方達成共識，後續仍須請規劃單位繼續協調，以利順利推動。

新北捷運局副局長鄭智銘告訴中央社記者，依民國109年交通部與北北基4首長共識，新北捷運汐東線與北市民生汐止線、基隆捷運整合同一系統路網，3線採一致的LRRT（Light rail rapid transit）中運量捷運系統，民眾可一車搭到底，不必換車。

鄭智銘表示，行政院今天核定綜合規劃報告，其中依循中央、新北、北市與基隆市共識，基隆捷運由新北興建及營運。

新北捷運局說，接下來將接手啟動基本設計作業，預計今年底完成，並提基本設計工程經費審議送公共工程委員會審議，於審議核定後辦理工程招標作業，同時依基本設計成果啟動都市計畫變更與用地取得事宜，待工程決標後，即可動工。

新北捷運局指出，屬於整體路網第一階段的汐東捷運要徑工程「吉林街（新北市段）道路拓寬」已於去年12月28日動工，統包工程也於去年10月23日上網公告，預計今年2月29日開標。目前汐東線預計121年完工，基隆捷運目標122年完工，期待未來提供汐止與基隆更便利交通。（編輯：李錫璋）1130131

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