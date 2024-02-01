謝國樑：分攤基捷已喘吁吁 基隆不應負擔虧損
2024/2/1 13:21（2/1 14:21 更新）
（中央社記者王朝鈺基隆1日電）行政院昨天核定基隆捷運綜合規劃，對於基捷營運後盈虧，基隆市長謝國樑今天說，他不主張由基隆市政府負擔虧損，基隆負擔基捷建設已喘吁吁，希望「中央和新北老大哥多幫忙」。
謝國樑上午出席基隆市議會國民黨團記者會表示，他今天與交通部長王國材電話聯絡，除表達感謝交通部支持基隆捷運外，也提到鐵道局針對八堵站周邊的交通動線規劃過於簡單，無法讓民眾順利接駁和融入城市設計。
謝國樑說，王國材允諾會向鐵道局反映，也鼓勵地方政府積極參與各站周邊規劃，包括接駁動線及周邊的建構，讓基隆捷運能有效發揮作用。
至於基隆捷運營運後盈虧議題，謝國樑說，基隆市政府財政較為拮据，他不主張由基隆市政府負擔虧損，「我們負擔（基隆捷運）建設已經喘吁吁了，一定要把這個建設做完，營運部分，希望中央和新北老大哥多幫忙」。
捷隆捷運第1階段路線從南港到八堵，根據行政院核定，此案總經費新台幣696.89億元，中央負擔519.98億元、台北市政府負擔57.54億元、新北市政府負擔71.44億元、基隆市政府負擔47.92億元。
至於基隆捷運第2階段路線，謝國樑指出，市府已提案向中央爭取近新台幣2000萬元經費以利推展可行性研究，未來會交由有經驗的工程顧問公司承辦，以他過去對基隆市的瞭解，很希望第2階段路線能夠繞到安樂區麥金路再到市區，但路線規劃仍要尊重專業。（編輯：陳清芳）1130201
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