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謝國樑盼中央分擔基捷虧損 政院籲設基金因應

2024/2/2 16:01
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（中央社記者賴于榛台北2日電）基隆市長謝國樑昨天說，盼中央和新北市幫忙基隆捷運營運後虧損。政院今天說，基市府可考慮透過成立捷運發展基金，推動各場站聯合開發以及車站整體開發區，並提早推動都市計畫，增加土地開發效益。

行政院日前核定基隆捷運綜合規劃，基隆捷運第1階段路線從南港到八堵，總經費新台幣696.89億元，中央負擔519.98億元、台北市政府負擔57.54億元、新北市政府負擔71.44億元，基市府則負擔47.92億元。

謝國樑昨天表示，他不主張由基隆市政府負擔虧損，因為基隆負擔捷運建設已喘吁吁，希望「中央和新北老大哥多幫忙」。

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行政院發言人林子倫今天對中央社記者表示，中央對各直轄市及縣市政府相關補助皆有明確辦法，此次行政院核定基隆捷運綜合規劃案，已依最高補助比例辦理，致力降低地方政府負擔，若在推動過程中有任何疑問，中央也樂意盡力協助，盼使相關建設如期如質完工。

他也強調，對於基隆捷運後繼續推動事項，基隆市政府可透過成立捷運發展基金，推動各場站聯合開發以及車站整體開發區，並提早推動都市計畫擬定，增加未來土地開發效益，以降低市府財政負擔。（編輯：林興盟）1130202

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