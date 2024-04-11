因應基隆捷運建設 五堵貨運聯絡道擬延伸至台5線

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（中央社記者王朝鈺基隆11日電）為因應基隆捷運帶動北五堵地區發展，基隆市政府研議將銜接國道1號五堵交流道的五堵貨運聯絡道，延伸至台5線，以有效紓解區域交通流量。

基隆市府交通處今天表示，基隆捷運預計民國122年完工後通車，其中北五堵站周邊以朝向基隆科技園區方向發展，後續開發將產生大量就業人口衍生通勤車流，加上國道1號拓寬工程完工後增加車流，將使北五堵貨運聯絡道瓶頸路段交通更為惡化。

交通處指出，市府正積極規劃延伸五堵貨運聯絡道，以串聯台5甲線（基隆市明德3路）與台5線（新北市新台5路），粗估若以高架形式銜接，所需經費約新台幣9.9億元，隧道形式銜接則需8.3億元。

交通處表示，因新闢路線用地涉及基隆市與新北市交界，且主要目的為疏導國道1號、五堵聯絡道、台5線及台5甲線交通流量，屬於公路系統聯絡道，後續將洽新北市政府與交通部等單位，持續溝通研議辦理方式及所需經費，以預留基隆市北五堵及新北市保長坑地區發展動力。（編輯：方沛清）1130411