基隆捷運總經費估增加396億 侯友宜：滾動式檢討

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（中央社記者黃旭昇新北16日電）基隆捷運總經費預估從新台幣697億調整至1093億，增加396億元。市長侯友宜今天表示，會依營建成本每年滾動式檢討。捷運局說，這只是初步盤點，尚未提報中央修正原核定經費。

基隆市政府交通處長王圳宏15日表示，基隆捷運興辦機關新北市政府在基本設計過程中，發現營建成本上漲和缺工缺料，15日開會盤點後，預計修正經費至1093億元，增加約396億元，主要是工程經費增加近380億元。

市長侯友宜今天接受聯訪時被問到，新北負擔的經費，比原核定經費增加36億餘元，市府是否負擔的起。

侯友宜說，基捷興建經費，因隨物料及人工相關成本，每年都要滾動式檢討，除將經費調整到位，更重要是盼讓基隆捷運快速興建完畢，這是人民最大期待。

對此，新北市府捷運局接受中央社記者詢問時回應，相關總經費估算，主要是考量基捷與新北捷運汐東線系統一致，目前配合汐東線第2次招標預算，也初步盤點基捷經費可能影響。

新北捷運局強調，目前基捷正辦理基本設計作業，預計今年底完成後，將成果提報行政院公共工程委員會審議，接續辦理統包工程發包作業。總經費會依基本設計做滾動式檢討，目前沒有要提報中央修正行政院原核定計畫。

新北捷運局說，基隆捷運綜合規劃報告已於113年1月31日獲行政院核定，總經費696.89億元，包含中央負擔519.98億元，台北市負擔57.54億元，新北市負擔71.44億元，基隆市負擔47.92億元。（編輯：方沛清）1130516