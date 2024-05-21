基隆捷運分攤款暴增 議員憂拖垮市府財政

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（中央社記者王朝鈺基隆21日電）基隆市議會今天進行交通處業務報告，議員憂心市府分攤基隆捷運建設經費，已從新台幣48億元增加至72.23億元，未來恐怕還會增加，成為「錢坑」拖垮市府財政。市府表示，會積極向中央爭取補助款。

基隆市政府日前表示，行政院在1月31日核定基隆捷運第1階段南港到八堵綜合規劃，總經費約697億元，基隆市分攤約48億元。

市府指出，興辦機關新北市政府在基本設計過程中，發現營建成本上漲和缺工、缺料，日前盤點後，預計修正經費至1093億元，增加約396億元，而基隆市總計增加分攤24億餘元，分攤經費增至72.23億元，新北市府已依循程序，將修正計畫報請行政院核定。

無黨籍基隆市議員張耿輝表示，基隆捷運完工還要9年，相關原物料、工資及營建成本持續上漲，是否會成為基隆市財政的「錢坑」；另外，請市府說明基隆捷運周遭轉運、接駁等配套相關規劃。

國民黨基隆市議員何淑萍強調，基隆捷運是重大建設，不要讓基隆捷運建設拖垮基隆市府的財政，缺工、缺料情形未來只會越來越嚴重，她敢保證，基隆市府分攤基隆捷運建設一定會破百億元。

基隆市政府交通處長王圳宏說，市府已成立軌道建設基金，下半年會向公營行庫借貸支應基隆捷運相關建設經費，而基隆捷運經費持續增加，市府會透過相關管道，積極向行政院爭取更多補助預算。

王圳宏說，基隆捷運第1階段假設總經費要1093億元，基隆市不是直轄市，市府要持續推動第2階段建設，在財政方面希望中央能給予更多補助款。

王圳宏說，市府已在3月成立基隆捷運專案辦公室，將請顧問公司從今年到明年，規劃包含北五堵、百福、六堵、七堵、八堵場站相關轉運設施，規劃完成後，市府會爭取經費，與捷運場站同步建置。（編輯：張雅淨）1130521