基隆捷運經費預估增至1093億元 基市分攤72億元

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（中央社記者王朝鈺基隆15日電）基隆市政府今天表示，基隆捷運總經費預估從約697億元，調整至1093億元，而基隆市分攤部分，則從約48億元增加至72億元，基隆市府會以捷運軌道建設基金，向公營行庫借貸。

基隆市議會今天進行市政總檢討，國民黨基隆市議員俞叁發表示，聽說基隆捷運總經費調整後逾新台幣1000億元，基隆市要分攤70餘億元，基隆市負擔得起嗎。

基隆市政府交通處長王圳宏表示，行政院在1月31日核定基隆捷運第1階段南港到八堵綜合規畫，總經費約697億元，基隆市分攤約48億元，興辦機關新北市政府在基本設計過程中，發現營建成本上漲和缺工缺料，今天上午開會盤點後，預計修正經費至1093億元，增加約396億元，主要是工程經費增加近380億元。

王圳宏說，基隆市工程費用部分增加負擔23億元，用地費用增加1.6億元，總計增加分攤24億餘元，基隆市分攤經費增至72.23億元。由於汐東線屬基隆捷運一部分，新北市府在3月發包時已流標，預計5月中旬重新發包，若工程經費未能確實修正，屆時發包可能會流標，新北市府已依循程序，將修正計畫報請行政院核定。

至基隆捷運建設經費，王圳宏說，基隆市府會以捷運軌道建設基金，向公營行庫借貸，市府預計5月提出財務計畫，由公共債務委員會通過後，依循程序向公營行庫借貸。（編輯：李錫璋）1130515