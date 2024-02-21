捷運民汐線經民生社區 住戶憂交通黑暗、老房損鄰

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（中央社記者陳昱婷台北21日電）台北市捷運局今天在民生社區舉行民生汐止線公聽會，有居民以大直損鄰案為例，擔心開挖導致老房受損；也有居民關注，工程預估耗時9.5年，如何減緩並減短交通黑暗期。

捷運民生汐止線自台北市民生西路銜接至新北汐止及基隆捷運，串連捷運淡水信義線、中和新蘆線、文湖線及環狀線東環段，全長約11公里，預計設8座地下站及1座高架站，工程建造費至少新台幣1140億元，預估中央核定後約9.5年完工。

台北市捷運局今天在民生社區舉辦公聽會，首先發言的邱小姐詢問，自家屋齡30多年，市府是否能保證，施作後不會讓類似大直損鄰案的事件發生。

捷運局回應，施工前將調查沿線地質，依特性完成適當地盤改良，才會開始施作，以保護周遭建物，也會先了解捷運沿線建物屋內狀況，若施工中不幸造成損鄰都有理賠。

徐先生關心，工期預估9.5年，有何具體措施可以減少交通黑暗期衝擊。捷運局表示，在開挖過程中將採分階段半半施工，盡量維持原有車道數，待進入潛盾階段後就可以把道路還給用路人，待進入細部設計階段後，將會更詳細評估並進一步說明。

還有民眾關心，為何民汐線只採中運量設計。捷運局說明，為了達成最佳運輸效果，民汐線與汐東線和基隆捷運相容，系統型式一致，尖峰班距約2.7分鐘，預估單方向最大站間運量每小時可達1.1萬人次。

捷運局表示，23日晚間7時在內湖區公所行政中心大禮堂將再度舉辦公聽會，民眾會中意見將作為規劃參考，預計3月底前將綜合規劃報告書提報中央審議，獲中央核定並完成用地都市計畫變更、確認財源後開始施工。（編輯：蕭博文）1130221