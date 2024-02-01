中捷藍線與基隆捷運核定 蔣萬安：大家都樂見地方發展

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（中央社記者陳怡璇台北1日電）台中捷運藍線與基隆捷運接連核定，台北市長蔣萬安表示，地方建設往前邁進是大家樂見、不分縣市；北市也有多條捷運興建中，希望立委不分黨派可以協助爭取更多經費。

蔣萬安今天出席「2024三層崎花海」開幕式，接受媒體聯訪時被問及台中捷運藍線與基隆捷運，在選後火速核定，是否有選舉考量。

蔣萬安說，中央核定、讓地方建設持續推動是不分縣市、大家都樂見的發展；北市也有很多條捷運興建中，相關經費的分配已開會確定下來，當然希望中央多支持，也希望立委不分黨派協助溝通、爭取經費，減低地方財政負擔。

另外，媒體提問總預算案通過一事。蔣萬安說，根據主計處長報告，這次總預算刪除新台幣9700萬、占0.05%，是民國87年以來比例最低，感謝副市長李四川籌編及督導工程、副市長林奕華奔走協調、各局處的努力等。

蔣萬安說，他自己也當過民代，議會監督施政天經地義，也感謝每一位議員的支持；編預算到審議的過程各議員都提出建議，市府都虛心接受，也會檢討改進。

此外，媒體追問青年局業務及局長人選。蔣萬安強調，8成民眾贊成成立青年局，市府也會根據議員建議精進青年局、調整成滿足市民需求的方向，人選則依照程序徵詢中。（編輯：張銘坤）1130201