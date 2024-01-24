台北田徑場跑道升級 寶石意象LOGO成夜間新地景

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（中央社記者陳昱婷台北24日電）經過近9個月整修，台北田徑場主場館今天重新開放，除跑道翻新升級，北市府也攜手台灣設計研究院，新LOGO以寶石及能量為設計理念，搭配智慧調光系統，打造城市夜間新地景。

為更新國際賽道認證，台北市體育局去年5月起停止租用台北田徑場，進行跑道翻新及草坪養護。台北市長蔣萬安今天在記者會上宣布，優化後的台北田徑場將在晚間6時正式對外開放，邀請市民一起來體驗。

蔣萬安介紹，在台灣設計研究院協助下，台北田徑場不只跑道升級，環境、照明及使用者體驗也有改善，例如大廳廊道展示田徑場歷史沿革、重點賽事介紹等多元訊息，還建置藍牙感測技術，可透過LINE官方帳號推播即時場館動態。

蔣萬安說，台北田徑場是「松山區隱藏寶石」，除了提供市民使用，接下來還會舉辦全國大專校院田徑公開賽、全國中等學校運動會及台灣國際田徑公開賽等大型賽事，迎接所有國內外選手。

日前參與體育局試跑活動的跑者杜先生在記者會上說，新的台北田徑場跑道材質特殊，能提供助跑、蓄力功能，非常高興場地終於正式開放，讓他有更好的場地為馬拉松訓練；何小姐也說，新的跑道讓她感覺速度可以飆升，使用者體驗良好。

體育局介紹，台北田徑場新Logo以寶石及能量為設計理念，並轉化為場館視覺形象，同時建置全新智慧調光系統，提供市民安全、舒適的環境，成為城市夜間新地景。

此外，蔣萬安會前接受媒體聯訪時，被問及台北市副市長李四川被傳將擔任立法院秘書長，蔣萬安回應，市府是一個團隊，會繼續在崗位上為市民打拚，而他和所有市民都非常愛李四川，他一定會對李四川實施「萬安緊抱」。（編輯：蕭博文）1130124