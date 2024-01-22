2026北市長選戰 蔣萬安：專心做好眼前工作

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（中央社記者陳怡璇台北22日電）大選剛落幕，2026台北市長選戰傳言就甚囂塵上，市長蔣萬安今天上午以「鴻鵠將至」比喻專心做好工作；下午再被問到此議題時，重申把眼前的事做好、踩穩每一步。

蔣萬安上午出席國際扶輪年會籌備委員會備忘錄簽署儀式、下午臨時視察萬華社福中心，接受媒體聯訪時皆被問及2026台北市長選戰。

媒體詢問，外界點名民進黨立委高嘉瑜、民眾黨不分區立委當選人黃珊珊都是2026選戰的對手。蔣萬安上午回應，有句成語「鴻鵠將至」是比喻兩個正在對弈的人，其中一人因注意到有大雁要飛來因而分心。

蔣萬安說，如果分心事情就做不好，不要想著「鴻鵠將至」，把眼前工作做好最重要。

下午再被問及此議題，蔣萬安重申專心市政、踩穩每一步。

媒體追問今年春聯題字為「福運龍來」，未見「萬安」兩字；蔣萬安表示，除了迎接龍年，台語諧音是「好運都來」，也是以大氣、正氣、福氣去設計字體，希望新年帶給市民喜氣。

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另外，由於寒流來襲，蔣萬安被問及低溫假議題時表示，接下來兩天氣溫很低，希望各級學校掌握天氣預報，若需要停班停課就依作業辦法通報教育局，也要考量家長上班，做好溝通。

社會局表示，已於18日起，陸續啟動街友及獨居長者低溫關懷服務，22日至24日於萬華及台北車站周圍開設2處避寒所，並備有足夠禦寒物資；針對位於陽明山公園的陽明教養院也加強相關防寒措施。（編輯：李錫璋）1130122