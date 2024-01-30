吳宗憲：劉和然李四川洪孟楷都是新北市長好接班人

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（中央社記者王鴻國新北30日電）國民黨不分區立委當選人吳宗憲今天參加廣播節目，對主持人提及下屆新北市長國民黨可能參選人，包括副市長劉和然、台北市副市長李四川及立委洪孟楷等人表示，都是很好接班人。

新北市法制局長吳宗憲今天接受廣播節目訪問，主持人王淺秋詢及下一屆新北市長選舉布局，包括民眾黨立委黃國昌、民進黨立委蘇巧慧參選的態勢都很明顯，國民黨有沒有適合的人選。

吳宗憲表示，大家也許都已有心中盤算，畢竟2年時間很快就到，一定要先有準備，畢竟黨內都會有高瞻遠矚的想法。他也對王淺秋所提的劉和然、李四川及洪孟楷等人表示，這些都是外界所傳聞人選，都是很好接班人且各有所長。

他說，大家私底下都會聊，包括劉和然、李四川及洪孟楷等人都很棒，年齡、經歷都滿適合，李四川對市政嫻熟，但國民黨仍要找到敗選的原因，才有辦法吸引年輕票。

吳宗憲說，國民黨為什麼沒有年輕票，「不是穿著棒球外套跳街舞，年輕人就會把票投給你，這會被視為傻子，那是在練外丹功不是跳街舞。」也不是市府、競選團隊用一堆年輕人，就是尊重年輕人，但實際反而只是在執行老人的策略。

他表示，國民黨應該要給年輕人未來願景，民眾黨主席柯文哲就很會這招，柯文哲雖然是「阿伯」的穿著，但會點出問題，來吸引很多年輕人。因此，他建議長官學著放手讓年輕人去玩，只要在旁盯著不要讓年輕人重傷到自己；年輕人給建議若很瞎，也要有適當回應，否則，下次沒有人會再提建議了。

他表示，進入立法院後會選擇司法委員會，希望落實侯友宜（新北市長）「對好人更好，對壞人更壞」的部分理念。因為人權是要保障善良老百姓，若有人隨便殺人，等於連帶殺了1個或多個家庭，因此，為何要保障這種殺人犯的生命權，他在立法院會有所堅持，不會向一些人權團體低頭。（編輯：李錫璋）1130130