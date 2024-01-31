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YouBike前30分鐘免費 蔣萬安：盡快規劃上路時間

2024/1/31 17:04（1/31 17:30 更新）
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（中央社記者陳怡璇台北31日電）北市YouBike前30分鐘免費的預算已通過政黨協商；市長蔣萬安表示，要在農曆年前上路有點趕，會盡快規劃正式時間，感謝議會支持，一起完成綠運輸最後一哩路。

蔣萬安今出席「松山市Ｘ蜷川實花特展」開展活動，會前接受媒體聯訪時被問及YouBike前30分鐘免費的預算問題。

蔣萬安表示，謝謝議會支持，讓綠運輸的最後一哩路能帶給民眾最實惠的服務，接下來會盡快規劃正式上路時間；媒體追問有無可能在春節前，蔣萬安坦言「有點趕」，會盡快把時程規劃出來。

另外，蔣萬安重要政策「青年局」，組織草案今天也通過委員會，將進大會討論。被問及青年局長人選，蔣萬安表示，正在徵詢適當人選，確定就跟大家報告；而之前調查，8成民眾支持成立青年局，市府會整合相關資源，讓在北市生活的年輕朋友享有更好服務。

此外，傳出歌手周杰倫5月將在大巨蛋辦演唱會，蔣萬安表示，據他了解目前沒有演唱會排程；這段期間許多演藝團體跟歌手都表達想在大巨蛋開唱的意願，雖然沒有最終定案，但只要依照規定都樂觀其成。（編輯：張銘坤）1130131

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