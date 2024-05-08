基市府提追加預算 補助電動機車7億元占比最高

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（中央社記者王朝鈺基隆8日電）基隆市議會將於14日召開定期會，基隆市府提出25億餘元追加預算，其中補助電動機車達7億元占比最高，議員憂心恐排擠其他建設。市府表示，追加預算重視財政紀律，會達到收支平衡。

基隆市政府共提出約新台幣25.1億元追加預算待議會審查，根據市府提交議會的預算說明，其中「公益青年就業電動機車補助計畫」追加5億元；鼓勵市民加速淘汰老舊燃油機車並推廣使用電動機車計畫，追加2億元。

民進黨籍基隆市議員陳軍佐今天表示，電動機車補助政策如果真的造成市府困擾，甚至排擠到市政的其他建設，基隆市長謝國樑大可公開昭告天下，這是錯誤政策、芭樂支票，不要一錯再錯，畫大餅亂花人民的納稅錢。

此外，市府也編列追加預算採購公務用電動機車，供各區公所、鄰長及里長使用，總計526輛，每輛電動機車單價約8萬元，合計提出約4200萬元追加預算。

基隆市政府發言人呂謦煒表示，謝國樑民國111年剛上任時，累計債務餘額達67.04億元，但到去年，債務餘額降到59.41億，預計到今年中旬，債務餘額將繼續降低到58億元以下，更是20年以來市府負債比率最低的時刻，可見市府財政狀況穩健。

呂謦煒說，市府提出的追加預算也重視財政紀律，將達到收支平衡，並為市民提供更優質的服務。（編輯：張銘坤）1130508