基市提廢止生育獎勵金條例 議員質疑躲監督退回

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（中央社記者王朝鈺基隆8日電）根據「基隆市婦女生育獎勵金發放自治條例」每胎新生兒補助新台幣2萬元，市府擬改訂辦法，向議會提出廢止此條例。議員認為有躲避議會監督嫌疑日前退回提案。市府說，會持續溝通。

根據基隆市政府民政處提案，全國22縣市僅基隆市、金門縣及連江縣以自治條例作為發放依據，其餘縣市則以辦法、計畫等較具彈性的依據發放，市府擬廢止基隆市婦女生育獎勵金發放自治條例，改訂辦法。

民進黨基隆市議員鄭文婷今天表示，議會上週召開程序委員會，決議將提案退回市府，程序委員會認為，市府有意提高補助金額、放寬條件都是有益於民眾的訴求，市府將相關修正草案送到議會，絕不致遭議會封殺。

鄭文婷說，市府對於民眾的補助法案，應該審慎評估，尤其是廢止補助更要小心謹慎，如果把自治條例改為不需經過議會審查的辦法，更是容易讓民眾感覺有躲避議會監督的嫌疑。

鄭文婷指出，市府提出廢止自治條例時，應附上相關因應辦法，讓議會瞭解辦法內容，不是廢止自治條例後再提出因應辦法，一旦出現空窗期，在這段期間生育的婦女就無法獲得獎勵金，呼籲市府在推行政策前要思考更加周全。

基隆市政府發言人呂謦煒表示，近年少子化嚴重，為提高生育率，各地方政府十分重視生育獎勵政策，去年至今，已有數個縣市提出生育獎勵辦法修正，顯見有生育獎勵金即時調整的需求。

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呂謦煒指出，就生育獎勵辦法而言，具有經費調整及法令修正的即時性，因此各縣市採取辦法而非條例，正是為了滿足生育補助滾動式檢討的需求。以台北市為例，從民國110年至今已修正4次辦法，使獎勵金更貼近「鼓勵生育」的原意。

基隆市政府民政處長張淵翔表示，相關生育獎勵辦法已送至市府法規審查小組審查，市府會確保無縫接軌，不會有空窗期，為了市民的福祉，市府也會持續積極與議會溝通，促使有利於民的法案通過。（編輯：李錫璋）1130508