基隆電競賽成效遭質疑 議員指當天聯訪涉作假

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（中央社記者王朝鈺基隆2日電）基隆市政府舉辦電競賽事遭議員批評成效不佳，議員今天再質疑基隆市長謝國樑當天接受聯訪時作假，現場有4家媒體麥克風卻只有1家記者到場。基隆市教育處指出，會進一步釐清。

民進黨基隆市議員施偉政昨天表示，基隆市府在3月30日舉辦「113年星光電競大賞基隆盃：為愛而戰」活動，總獎金新台幣16萬元，但決標金額竟高達443萬3500元，且官方臉書（Facebook）粉絲專頁更只有66個讚、127個追蹤，執行成效令人質疑。

民進黨基隆市議員鄭文婷今天指出，活動當天媒體聯訪時，台上有4家電子媒體麥克風，但只有1家記者到場，明顯是人為操作的結果，要讓外界認為活動有很多媒體到場採訪，擺明是「假新聞」。

鄭文婷表示，負責活動的行銷公司應說清楚，否則難逃作假疑慮，行銷公司用造假的媒體聯訪方式，呈現有多家媒體到場採訪的假象，明顯有詐騙嫌疑，如果用這種方式核銷經費，市府更應從嚴認定，才對得起廣大基隆市民的納稅錢。

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對此，基隆市政府教育處副處長徐嬿立指出，標案僅要求承包商媒體露出數量，並未要求承包商須有哪幾家媒體到場採訪；其次，當天是公開行程，開放各家媒體入場，教育處不會阻擋記者入場或要求媒體出示記者證。針對議員指教，教育處會進一步釐清。

徐嬿立說，標案要求無論電子或平面媒體露出，承包商都已達標甚至超標，沒有違約，整體活動及行銷費用，市府也會嚴格審查與編列。（編輯：戴光育）1130402