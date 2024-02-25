基隆國中小營養午餐 3/1起加碼補助

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（中央社記者王朝鈺基隆25日電）基隆市政府今天表示，國中、小學營養午餐3月1日起每人每餐加碼補助新台幣10元，採用中央和自設廚房學校每人每餐經費為70元，採用團膳學校則為80元，預估所需經費約2100萬元。

基隆市府去年3月宣布加碼補助國中小營養午餐，採用中央和自設廚房學校午餐每人每餐經費從50元提升至60元，採用團膳學校從60元提升至70元，去年9月開始實施。

教育處今天表示，今年3月1日起，每名學生食材費用再增加10元，也就是採用中央和自設廚房學校每人每餐經費從60元提高到70元，團膳則從70元提高到80元，預估所需經費約2100萬元。

教育處代理處長楊桂杰表示，市府同步制定具體規範及標準作業流程，讓學校能標準化管理食材，降低食安風險，並積極爭取增加營養師編制，盼讓全市國中小都能有營養師協助學校午餐運作。

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教育處副處長徐嬿立指出，這次學校午餐加碼補助，將要求雞肉、豬肉食材以有機農產品標章、台灣優良農產品標章和產銷履歷農產品標章為主，減少以生產追溯QRcode驗收，降低QRcode造假疑慮，並減少絞肉使用頻率，提高肉排、肉塊、雞腿、雞排次數，以掌握肉品來源和提升肉品品質。

徐嬿立說，提供學童每週1次的飲品，也會以豐富度和多元性為原則，以保久乳、豆漿、百分之百蔬果汁輪替，且保久乳為必要輪替品項，提升學生營養與食材安全衛生。（編輯：張銘坤）1130225