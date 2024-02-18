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基隆市府投入經費改善 校園場地全面開放

2024/2/18 15:13
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（中央社記者王朝鈺基隆18日電）基隆市政府今天宣布市屬校園場地空間全面開放，且為完善配套措施，市府投入新台幣2422萬元，增加學校人力、物力，讓學校能安心敞開校門，民眾也能開心到校園運動。

市府表示，基隆市因多丘陵地勢，加上雨水豐饒，在東北季風來臨時，常出現連綿數日雨勢，迫切需要合適場所提供民眾運動與休閒空間。

市府指出，目前市屬學校除上課時間、校園場地施工整修、設備缺損，不宜繼續使用，或其他特殊情形開放使用有困難的學校，校方應在網站及門首公告，並函報市府教育處備查。

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市府表示，其餘學校場地，例如展演場館、運動場、球場、活動中心、禮堂、教室、會議室等，開放時間為平日上午5時至7時，及下午5時30至晚間9時30分，例假日自上午5時至晚間9時30分，歡迎民眾依開放時間前來休憩、運動，如有場地租借需求，請民眾依收費基準向學校申請。

教育處代理處長楊桂杰指出，市府今年撥補場地開放所需人力、物力經費共計2422萬8000元，改善學校不足的保全、清潔人力，目前共有40所學校申請相關經費，另也加強校園安全所需增設照明、監視器、鐵（捲）門等其他設備。（編輯：方沛清）1130218

#市府教育處
#基隆市
#楊桂杰
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