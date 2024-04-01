443萬元辦電競賽遭質疑成效 基市：符合預算規模

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（中央社記者王朝鈺基隆1日電）基隆市政府舉辦電競賽事，議員質疑總獎金16萬元，決標竟高達443萬餘元，且粉專只有66個讚、127人追蹤等成效令人質疑。基市府表示，對比過往其他縣市，活動符合預算規模。

民進黨基隆市議員施偉政今天透過直播表示，基隆市府在3月30日舉辦「113年星光電競大賞基隆盃：為愛而戰」活動，總獎金新台幣16萬元，但決標金額竟高達443萬3500元，且官方臉書（Facebook）粉絲專頁更只有66個讚、127個追蹤。

施偉政說，這場電競比賽從海選到四強賽都是線上舉辦，直到冠亞軍比賽才舉行線下賽（實體賽），邀請代言協辦的電競選手團體，協助拍攝城市行銷廣告，線上瀏覽人次也不到1000次，執行成效令人質疑。

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他表示，基隆市教育處若要培養電競選手，應更積極投入教育基地選址、相關器材採購、教練團籌備等，在完全沒有計畫下就舉辦這場賽事，是在消化預算嗎，大手筆花了443萬餘元，令人質疑是不是又拿來照顧某些特定族群。

對此，基隆市教育處副處長徐嬿立指出，全台各縣市近年均舉辦電競活動支持國內電競發展，這次活動對比過往其他縣市均符合預算規模，以2021年高雄市舉辦電競活動為例，活動預算規模約590萬元，去年台北市與台中市也超過450萬元。（編輯：戴光育）1130401