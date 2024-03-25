更多編輯台推薦新聞：
NASA在國際太空站做實驗細胞結構更純粹 可助抗癌藥更有效
科技

NASA在國際太空站做實驗細胞結構更純粹 可助抗癌藥更有效

電子垃圾變城市礦山 神奇配方水掀綠色材料革命
產經

電子垃圾變城市礦山 神奇配方水掀綠色材料革命

野球革命公開中職進階數據 效仿「魔球」情蒐分析促國球再進化
運動

野球革命公開中職進階數據 效仿「魔球」情蒐分析促國球再進化

莫斯科音樂廳恐攻 ISIS-K與俄羅斯新仇舊恨一次看懂
國際

莫斯科音樂廳恐攻 ISIS-K與俄羅斯新仇舊恨一次看懂

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

基隆電動機車專線轉公關公司 得標商：協請幫忙

2024/3/25 21:19（3/25 22:20 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
基隆市成立電動機車專案辦公室，但其中一個諮詢專線是非得標廠商威肯公關公司總機。（中央社檔案照片）
基隆市成立電動機車專案辦公室，但其中一個諮詢專線是非得標廠商威肯公關公司總機。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王朝鈺基隆25日電）基隆市府成立電動機車專案辦公室，由永景公司得標，議員張顥瀚表示，電動機車服務專線居然是非得標廠商威肯公關公司總機。永景公司回應，許多市民來電洽詢，因此請威肯公司協助。

民進黨基隆市議員張顥瀚今天向中央社記者表示，基隆市政府執行公益青年就業電動機車補助計畫，其中編列新台幣750萬元委辦費，成立電動機車專案辦公室，由永景管理顧問有限公司得標，決標金額為740萬元。

張顥瀚說，永景公司去年7月26日成立，資本額僅100萬元，且在沒任何實務經驗下，居然拿到此標案，而同一標案中，另一間廠商成立於民國74年，資本額為6500萬元，這間廠商有實務經驗卻沒有得標。

此外，張顥瀚表示，市府提供的2個諮詢專線，有1個打電話過去卻是威肯公共關係顧問股份有限公司總機，威肯公司並非專案辦公室得標廠商卻提供服務，質疑威肯公司去年5月到今年2月，拿下基隆市府共千萬元標案，擔心短期拿到市府太多標案引起外界議論，才改由其他公司投標。

永景公司負責人余昌勳指出，張顥瀚提出的質疑純屬揣測且與事實不符，永景公司也非威肯公司的人頭公司，他曾在威肯公司服務，老闆鼓勵他創業，草創初期雙方會合作分享資源，而基隆市府3月15日宣布青年電動機車新方案後，接到許多市民來電洽詢，因擔心無法兼顧執行專案其他部分，因此請威肯公司協助。

基隆市府環保局長馬仲豪指出，永景公司為經濟部許可登記的公司行號，環保局依法辦理「電動機車專案辦公室計畫」招標，永景公司所提供的文件均符合審查標準，並於評選委員會中獲得最高分，絕無外界所質疑情事。（編輯：李錫璋）1130325

#基隆市
#張顥瀚
#電動機車
延伸閱讀
基隆電動機車補助放寬條件20至45歲可申請 公益時數不強制改鼓勵青年電動機車新方案 基隆市府宣布不限量基隆青年電動機車補助 5個月僅申請100輛基隆青年電動機車 光陽i-One調降資費和綁約
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.233