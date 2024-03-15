基隆公益電動機車補助 市府放寬申請條件推利多

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（中央社記者沈如峰基隆15日電）基隆市府去年10月受理申請公益電動機車補助，至今僅受理100輛不如預期。市府今天公布新方案，29日上路，年齡從20到45歲都可申請，沒有舊車也可申請，部分車款甚至是零月租費。

這項補助政策是謝國樑過去競選時的重要政見，但因必須拿舊車汰換，且電池月資費太高，申請件數不高。曾有多名市議員反映，希望放寬申請門檻與條件。謝國樑曾回應，市府從善如流，願意提出新方案。

基隆市環保局今天表示，29日上路的新方案限2000輛，並改為汰舊非必要，沒有舊車也可申請；若想要汰舊換新，另有新台幣1萬元獎勵金。申請年齡條件也放寬，從原來民國78到92年次，改為68至93年次都可申請。

環保局指出，過去申請者還必須連續5年且每年須完成4小時以上公益服務時數，這部分也改為鼓勵性質。

此外，這項政策共有光陽、中華有2種廠牌，其中電池月資費更細分為高用量與低用量。在新方案中，有電池月資費還從499元降為零月租費，或是將電池租賃方案從699元降為零月租費，希望可減輕民眾負擔。（編輯：張銘坤）1130315