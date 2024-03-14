民團罷免行動達送件門檻 謝國樑：努力做好市政

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（中央社記者沈如峰基隆14日電）公民團體發起罷免基隆市長謝國樑行動，昨天達到提議人送件門檻。謝國樑今天在市議會首度針對連署案受訪表示，他會努力、誠懇做好各項市政工作。

公民團體「山海公民拆樑行動」8日展開第1階段罷免謝國樑，至少要提出3080名提議人名冊。截至昨天下午4時30分，已收到3100多份提議書，達到送件門檻。

民進黨籍基隆市議員張顥瀚今天受訪表示，尊重公民自決的罷免行動，看到這麼多人連署可發現，民眾不只不滿意謝國樑處理東岸商場的方式，更是在謝國樑上任1年多後因許多市政不力，導致民眾反感與信任度下降，謝國樑若再不直球面對市政問題，相信公民團體怒火只會持續延燒。

民進黨籍基隆市議員鄭文婷認為，公民團體發起的民主運動都應被包容，也要讓所有不同言論能在社會上公平呈現，不應透過行政力或政黨手段去影響意向。

國民黨籍基隆市議員俞叁發說，東岸商場爭議回歸到原點就是謝國樑要捍衛基隆市民的產權，導致一連串風波，希望謝國樑可多向市民解釋說明清楚。

無黨籍議員張芳麗說，她不贊成罷免的手段，每位市長有自己執行的方向，不見得都符合每個人的要求，見仁見智。（編輯：唐聲揚）1130314