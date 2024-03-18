罷免謝國樑達送件門檻 林右昌：民眾心中有把尺

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（中央社記者陳俊華台北18日電）公民團體「山海公民拆樑行動」發起罷免基隆市長謝國樑行動，13日已收到3100份提議書，達到送件門檻。前基隆市長、內政部長林右昌今天說，相信民眾心中自有一把尺，會做出自己的判斷。

立法院內政委員會今天邀林右昌、國土管理署長吳欣修、警政署長黃明昭等人列席報告業務，並備質詢。

公民團體「山海公民拆樑行動」8日展開第1階段罷免基隆市長謝國樑，至少要提出3080名提議人名冊，截至13日下午4時30分，已收到3100多份提議書，達到送件門檻。林右昌會前接受媒體訪問表示，民眾心中自有一把尺，會做出自己的判斷。

林右昌在委員會報告時指出，為支持不同族群居住需求，持續提供多元居住選擇，截至民國113年2月底，已核定租金補貼43萬465戶、中產以下自用住宅貸款戶支持金48萬9142戶，並興建9萬6510戶社會住宅，媒合7萬2379戶有效契約包租代管社宅，合計可照顧109萬戶家庭。

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林右昌說，在社宅目標將達成之際，已積極規劃下階段住宅政策，除延續與國有財產管理及教育機關合作，擴大盤點公有土地及校舍外，並將以生活圈方式布建社宅，在城市或大眾運輸開發時，就預先要求保留一定比例，或以增額、獎勵容積方式，提供社宅規劃使用，在有限土地資源上發揮最大效益。

林右昌表示，為進一步提升房東委託專業經營的意願，正通盤研議租賃住宅制度，以鼓勵及充實包租代管受託物件，並擴大實價登錄揭露範圍，納入代管租賃案件，以促進租賃市場資訊透明。（編輯：郭無患）1130318