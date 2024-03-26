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罷免案1階逾7500份提議書 謝國樑：做更多有感施政

2024/3/26 19:05
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（中央社記者王朝鈺基隆26日電）罷免基隆市長謝國樑行動第1階段已獲得超過7500份提議書，謝國樑轉趨低調，已10餘天沒有公開行程，今天受訪說，就任後已還了超過9億元公共債務，要繼續做更多有感施政。

基隆區漁會規劃一系列「食魚環島列車」活動，今天下午在基隆市信義國小舉行啟航儀式，謝國樑參加時，記者詢問關於基隆捷運，謝國樑表示，現正按照計畫進行，第1階段南港到八堵綜合規劃已獲行政院核定，至於第2階段八堵至基隆市區，市府正在爭取可行性評估經費，很快會有好的結果。

謝國樑說，就任後已還了超過新台幣9億元公共債務，會在良好的財政基礎上，繼續做更多有感施政，讓民眾能深刻感受到「我們有很努力在為大家做事」。

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記者詢問，民進黨指撥打環保局電動機車專案服務專線，接電話的竟是沒得標電動機車專案的威肯公關公司，而威肯就是謝國樑與國民黨的御用公關公司。謝國樑說，環保局有相關新聞稿，會說明清楚，由環保局向大家說明會更清楚。

面對罷免聲浪，謝國樑延攬國民黨副發言人呂謦煒擔任基隆市政府發言人，呂謦煒受訪表示，市府團隊會專心市政，為市民權益付出，若有任何政治力量干擾，也會秉持初衷為市民福祉而努力。（編輯：李錫璋）1130326

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