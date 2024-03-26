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拆樑行動發言人林茵茵：我是小草 對柯文哲寒心

2024/3/26 20:23（3/26 21:22 更新）
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公民團體「山海公民拆樑行動」發言人林茵茵。（林茵茵提供）
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（中央社記者王朝鈺基隆26日電）公民團體發起罷免基隆市長謝國樑，對於民眾黨主席柯文哲指罷免不具正當性，拆樑行動發言人林茵茵說，「我是小草」，她總統票投柯文哲，看到這則新聞忍不住流淚，真的很寒心。

根據「山海公民拆樑行動」統計，已收到7500份提議書，第1階段將在3月31日截止收件，並提出「罷免357」口號，3月提議、5月連署、7月等投票。

林茵茵昨天在「前進新台灣」節目表示，雖然網路上看來是年輕人想罷免比較多，但實際在現場簽署提議書有超過7成不是年輕人，反而以65歲以上長者居多，甚至有人拄著柺杖或坐輪椅，前來連署點簽署提議書。

針對罷免提議，柯文哲日前表示，法律問題不要政治解決，有產權爭議就法律解決，若因這件事（東岸商場）就要搞罷免，他認為不具正當性。

對此，林茵茵說，年輕人已開始對柯文哲寒心，「包含我本身，我就是小草」，她總統票投柯文哲，政黨票也投民眾黨，她一直認為「小草」是對事不對人。當她看到這則新聞（柯文哲指不具正當性）時，在家裡忍不住流淚，真的很寒心。

林茵茵說，（柯文哲）為何不能理解年輕人，就是不滿謝國樑的市政作為，跳出來要罷免謝國樑，卻被一直要上綱到「藍綠惡鬥」。

她表示，她身為年輕人會想投給民眾黨，就是想要跳脫藍綠，現在卻是「從我支持的人口中，轉頭對我們潑髒水」，讓她有種價值觀整個崩塌的感覺，希望柯文哲真正瞭解基隆情況後再發言，「不要一直要把我們抹綠」。（編輯：林恕暉）1130326

#柯文哲
#謝國樑
#林茵茵
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