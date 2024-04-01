罷免謝國樑擬4月初送中選會 基市府：致力拚市政

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王朝鈺基隆1日電）公民團體發起罷免基隆市長謝國樑第1階段昨天截止，共收到9848份提議書預計4月初送交中選會。基隆市府發言人呂謦煒說，尊重公民團體，市府不受外界影響，專心致力拚市政。

民進黨基隆市議員吳驊珈今天表示，基隆市首次罷免市長提議是由年輕人自主發起公民運動，代表謝國樑施政滿意度跌落谷底，除了政策跳票，罷免團體提出訴求，也未見謝國樑正面回應。

吳驊珈說，謝國樑為了不被罷免，在未經過議會同意下，用人民納稅錢，針對45歲至20歲市民，幾乎無條件免費贈送電動機車，大撒幣挽救危機，雖然申請人數創新高，卻也讓市民直搖頭，建議謝國樑正視罷免團體訴求，並與市民溝通，腳踏實地專心市政。

國民黨基隆市議員俞叁發表示，謝國樑只是提出東岸商場合約缺陷，全案應該要由檢察官釐清問題，究竟是謝國樑說錯，還是前市府有人做錯，在尚未釐清前搞罷免有點政治操作，他認為不僅不理性且有人在轉移焦點。

俞叁發說，如果電動機車也是罷免原因之一，許多政見落實為政策過程中，尚在滾動修正情況下，外界批評政策不夠完美，縱使修正到多數人滿意，也被批評是為討好選民，這樣的解讀有點惡意扭曲。

公民團體「山海公民拆樑行動」指出，提議書預計4月初送交中央選舉委員會，第2階段預計5月初起跑，接下來會持續籌備第2階段。（編輯：方沛清）1130401