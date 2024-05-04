罷免謝國樑第一階段通過 5/11起展開第二階連署

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（中央社記者沈如峰基隆4日電）「山海公民拆樑行動」公民團體發起罷免基隆市長謝國樑行動。團隊今天表示，第一階段提議人數已獲中央選舉委員會通過，11日展開第二階段連署，目標5萬份。

基隆市政府發言人呂謦煒回應，市府不受外界影響，會繼續專心拚市政，讓市民有感。

「山海公民拆樑行動」4月8日將3436人提議人名冊等資料送交中央選舉委員會，完成第1階段作業。

「山海公民拆樑行動」發言人李晏蓉今天表示，昨天已收到中選會公文，罷免第一階段獲通過，5月10日將前往中選會領取罷免案連署人名冊格式；第二階段5月11日正式開跑後，將如同第一階段一樣，提供實體站連署與網路列印後自行寄送的兩種方式，期望能以5萬份作為第二階段的收集目標，歡迎認同的基隆市民共同參與罷免 謝國樑 謝國樑小檔案 生日：民國64年10月5日出生

黨籍：中國國民黨

學歷：政治大學法律學碩士

經歷：基隆市長、第6-8屆立法委員、國民黨立院黨團書記長、國民黨基隆市黨部主委 看更多 關閉 行動。

她說，罷免團隊雖依然持續在基隆大街小巷宣傳罷免行動，但令人遺憾的是，竟然有反對者惡意在各大群組散佈謠言，聲稱罷免團隊將宣傳文宣以膠帶貼在社區大門，嚴重影響美觀。罷免團隊鄭重聲明，在宣傳期間絕無擅自破壞公共空間；罷免團隊非常尊重每一名市民的不同意見，但絕不容許這種惡意造謠、損害罷免行動的行為。

李晏蓉強調，罷免是憲法賦予人民的基本權利，這次的罷免行動也持續提出許多基隆市政府的荒唐市政，更加證明罷免行動存在必要性，而非無憑無據。

依據公職人員選舉罷免法規定，提議人人數應為原選舉區選舉人總數1%以上，根據中選會統計，民國111年基隆市長選舉，選舉人數為30萬7913人，因此至少要提出3080名符合規定的提議人名冊。

罷免第2階段為連署，連署人數需原選舉區選舉人總數10%以上，因此至少需3萬792人連署，第3階段投票結果，有效同意票數多於不同意票數，且同意票數達原選舉區選舉人總數1/4以上（7萬6979票），即為通過。（編輯：張銘坤）1130504