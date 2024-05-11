罷免2階首日民團籲謝國樑停止網軍 市府：無此事

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（中央社記者王朝鈺基隆11日電）公民團體「山海公民拆樑行動」發起罷免基隆市長謝國樑，今天展開第2階段連署，發言人林茵茵呼籲謝國樑停止網軍行動。基隆市政府發言人呂謦煒說，並無此事，勿以訛傳訛。

不少民眾上午前往忠一路連署站簽署連署書，有市民表示，無法接受基隆市府處理東岸商場過程，竟要求警察破門進入，且電動機車政策一改再改，拆樑行動展開後，市府才將Gogoro納入，希望人民站出來罷免謝國樑。

林茵茵上午在連署站受訪，被問到罷免行動受到外界攻擊，是否懷疑謝國樑介入阻擋時表示，團隊有收到類似風聲，當然希望謝國樑沒有這樣做，不過，每當團隊屢次提出議題時，都感受到謝國樑的公關團隊，甚至網軍會立即出動，造成團隊困擾，請謝國樑停止網軍行動。

對於外界質疑第1階段提議人數灌水，林茵茵說，第1階段截止收件時共收到9848份提議書，截止後仍陸續收到民眾前來連署站送件，總計第1階段一定收到超過1萬份提議書，經內部審核4000份後，決定將3436份提議書送交中選會，經審核後有3116份合格，絕對沒有灌水，歡迎各界前往各連署站，瞭解民眾參與踴躍度。

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林茵茵說，因為不知中央選舉委員會在第1階段審核時剔除哪些不合格提議書，因此希望第1階段有簽署提議書的民眾再次參與連署，希望第2階段能達成募集到5萬份連署書，因為團隊承載著市民的希望，第1階段收到超過1萬份提議書，團隊一定會繼續努力，不辜負這1萬人的心意。

此外，林茵茵表示，團隊其實已取得非常多處連署站，但礙於志工不足，許多連署站無法啟用，歡迎市民加入志工，團隊希望在基隆各行政區能開啟2處至3處連署站。（編輯：方沛清）1130511