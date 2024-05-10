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民團指罷免謝國樑非政黨鬥爭 市府：專心拚市政

2024/5/10 12:14
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（中央社記者王揚宇、王朝鈺台北10日電）「山海公民拆樑行動」公民團體發起罷免基隆市長謝國樑行動，11日將展開第二階段連署。團體今天表示，罷免謝國樑並非政治鬥爭，而是基隆市民的聲音長期被忽略，以此向全台灣展現民意。

基隆市政府發言人呂謦煒重申，市府不受外界影響，會專心致力拚市政。

「山海公民拆樑行動」發起罷免謝國樑行動，4月8日將3436人提議人名冊等資料送交中央選舉委員會，完成第一階段作業，將於5月11日展開第二階段連署，目標5萬份。

「山海公民拆樑行動」發言人李晏蓉、罷免案領銜人戴璟安等人今天在立法院召開記者會，就外界質疑罷免謝國樑無正當理由等議題，說明罷免並非建立於政黨對立的仇恨上。

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戴璟安指出，在這段時間，許多基隆在地朋友自願前來當志工，也不斷接收到來自各地的支持，這都一再證明，罷免謝國樑是人民心聲的表達，而不是政治鬥爭。接下來的第二階段，一定會遇到更多困難與阻礙，但大家絕對不會放棄，會與基隆市民攜手完成這項嚴峻的挑戰。

李晏蓉強調，相信市民期待的地方首長，是能夠不斷與社會進行溝通，以此來了解一座城市的所需為何，只可惜謝國樑在面對不同意見的應對措施，是直接將社群媒體的留言鎖住。（編輯：張若瑤）1130510

謝國樑
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李晏蓉
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