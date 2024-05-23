罷免謝國樑連署站遭恐嚇聯合拒絕消費 被迫撤點

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（中央社記者王朝鈺基隆23日電）公民團體「山海公民拆樑行動」發起罷免基隆市長謝國樑，行動發言人李晏蓉今天說，暖暖連署站店家遭恐嚇，要聯合居民拒絕消費，讓店家無法做生意被迫撤點，呼籲市府尊重人民權利。

李晏蓉說，正在進行中的第2階段連署，面臨比第1階段更嚴峻挑戰，第2階段開啟後，罷免行動受到更多的打壓及威脅。

李晏蓉舉例，多名基隆市公務人員，擔心連署書上的資訊會遭到市政府秋後算帳，罷免行動的連署站，甚至在上週遭到威脅撤點，臉書也有粉絲專頁發出多則對於罷免行動的抹黑及造謠，呼籲基隆市政府停止在基隆散布「戒嚴」氛圍，尊重人民發表意見的權利。

李晏蓉說，鼓勵基隆市民站出來連署，第1階段簽署提議書的民眾，也請回來連署站連署，千萬不要認為少1張連署沒關係，為自己的權利挺身而出絕對是正確的行動。

李晏蓉說，目前已蒐集到約5000份連署書，連署書數量不只是為了達到法定門檻3萬792 人，更要向全台灣展現基隆市民的民意。相信台灣頭基隆市能打響程序正義撥亂反正的第1槍。

基隆市政府發言人呂謦煒表示，基隆市政府不受外界影響，專心拚市政。（編輯：張銘坤）1130523