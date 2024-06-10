罷免謝國樑連署達1萬6000份 推外送箱裝燈板宣傳

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（中央社記者王朝鈺基隆10日電）網友在社群發起罷免新竹市長高虹安，而公民團體發起罷免基隆市長謝國樑已進到第2階段連署，截至昨天已收到1萬6000份連署書，現正透過宣傳車，並與外送員合作在外送箱安裝罷免燈板宣傳。

依據公職人員選舉罷免法規定，罷免第2階段為連署，連署人數需原選舉區選舉人總數10%以上，因此罷免謝國樑至少需3萬792人連署，7月8日是第2階段連署送件的最後1天。

公民團體「山海公民拆樑行動」發言人李晏蓉今天下午向中央社記者表示，截至昨天為止，已收到1萬6000份連署書，由於團隊需要時間造冊，目前預計6月30日截止收取連署書。

李晏蓉表示，因有部分市民不習慣透過網路接收訊息，現正以宣傳車穿梭各鄰里向市民宣傳，此外，團隊已備妥素材，並積極與外送員接洽，希望能在外送箱安裝罷免燈板宣傳，由於8日才剛推出這項宣傳策略，目前僅有數名外送員安裝燈板。

對於罷免謝國樑連署，基隆市政府發言人呂謦煒指出，台2線在下午雖搶通，市府仍有多項活動與振興方案活絡潮境公園觀光產業與店家生計，市府不受外界影響，專心拚市政。（編輯：戴光育）1130610