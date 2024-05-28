施政滿意度6都墊底遭綠營批 張善政：會繼續努力

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（中央社記者吳睿騏桃園28日電）民進黨桃園市議會黨團今天表示，遠見雜誌公布2024年施政滿意度，桃園市長張善政不但在6都吊車尾、全國更是倒數第3，張善政表示，雖然滿意度不理想但較去年進步，他會繼續努力。

民進黨桃園市議會黨團今天召開記者會表示，「遠見雜誌」27日公布2024年施政滿意度資料，張善政施政滿意度持續退步，不但在6都吊車尾、全國更是倒數第3。早上在市議會的市政總質詢，張善政也遲到15分鐘，創下10年新紀錄，呼籲張善政多用心在桃園，市政不要再慢半拍。

民進黨桃園市議會黨團總召林志強表示，張善政施政不滿意度從16.4%攀升至22.5%，過去桃園引以為傲的光榮感只剩失落感，張善政執政績效是否得到市民認同，民調數字一清二楚，滿意度只贏過官司纏身的新竹市長高虹安，以及面臨罷免連署的基隆市長謝國樑。

黨團幹事長陳雅倫提到，張善政施政滿意度去年6都倒數第2，今年倒數第1，與同為後段班的台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜成立「基北北桃合作交流平台」，當初就是為了幫侯選總統造勢而設，呼籲張善政不要用其他民調報告凸顯「自己沒有這麼差」，應像侯友宜說的「好好做代誌」。

市議員黃瓊慧表示，張善政施政滿意度今年是「6都吊車尾、全國倒數第3」，她不意外「施政就是無感」。去年評比時，張善政已上任5個月，但經歷狒狒事件、颱風天抿紅酒、桃園神社等事件，「當時6都倒數第2就不容易」，經過一年歷練的成績只能用「丟臉」形容。未來民進黨議員會繼續當市民的眼睛用力監督市政。

市議員魏筠表示，「張善政6都吊車尾實至名歸」，原因有剪綵營造有做事假象，但工程都是前朝發包；去年從淹水、狒狒事件到今年校安霸凌事件都無法緊急應變；不在乎桃園在地文化，淡化地方特色，甚至引發偷渡文化統戰疑慮。財政方面更動用第二預備金新台幣7000多萬元修繕市府辦公廳舍，市府實要更加警惕。

對於施政滿意度，張善政受訪表示，「遠見」雜誌的調查對市長分星等，在6都當中，獲得5星、4.5星及4星的市長各有2人，桃園市的4.5星在中段班，相較去年的4星進步，雖然滿意度分數不理想，但較去年有進步，這也是要督促自己繼續努力的部分。

他指出，其實今天另有其他媒體公布施政滿意度民調，桃園市是排名6都第2名，他認為許多媒體在不同時間進行民調，都會當作參考並督促自己繼續努力。（編輯：張銘坤）1130528