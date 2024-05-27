施政評比降為4星 侯友宜：帶領團隊做出有感成績

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（中央社記者黃旭昇新北27日電）遠見雜誌評比新北市長侯友宜施政滿意度，從5星變4星；他今天表示，將持續帶領團隊做出有感政績，也歡迎任何人願意犧牲奉獻接棒。市府團隊首長新背心今天亮相，盼提高辨識度。

遠見雜誌於6月號披露縣市長施政滿意度，5月27日對外發出新聞稿表示，侯友宜受徵召選總統，敗選後卻得直接應對市民。今年滿意度59.6%，為6都第4名，雖有降幅卻並未崩盤。

遠見新聞稿提到，從施政分數和負評，看得出市民給侯友宜更嚴苛標準，評比從5星變4星。

侯友宜上午主持萬金杜鵑攝影展後，接受聯訪時被問到，如何看待公布的成績。他說，將繼續帶著團隊往前走，做出讓民眾更有感的成績。

至於民進黨立委蘇巧慧26日當選新北市黨部主委，侯友宜被問到時表示，每個人都有人生的規劃，恭喜蘇巧慧當選民進黨新北主委。

記者詢問，國民黨對於2026年的市長選舉，是否已有規劃人選；侯友宜說，任何人願意為新北市奉獻犧牲，讓市政建設能一棒接一棒，都非常歡迎。

侯友宜在市府大廳主持記者會同一時間，副市長劉和然也在市府1樓餐廳參加「溫馨助學圓夢基金感恩會」，並穿著印有他頭銜和名字、與市府新LOGO（標誌）的背心亮相。

劉和然也是被提到接棒侯友宜的人選之一，他致詞提到，每個人在不同階段都會有夢，在一個夢踏實後，會再編織下個夢。上天給予每個人的故事要自己寫，自己的夢要自己去追逐、去實現。

他被中央社記者問到，「何時要編織下一階段自己的夢」，劉和然笑笑說，繼續在市長侯友宜領導的團隊下，市府全體一起打拚。

以往市府首長罕見穿著印著自己名字的背心出席，今天最新亮相的白色鑲灰邊背心，包括副市長、局處長都有一件，並寫上名字，還設計新的標誌。有局長說，新背心能凝聚團隊向心力，辦活動時提高民眾的辨識度。（編輯：方沛清）1130527