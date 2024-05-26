民進黨縣市主委選舉投票 蘇巧慧：讓新北更進步

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（中央社記者王鴻國新北26日電）民進黨全國黨代表暨地方主委選舉今天舉行投票，立委蘇巧慧同額競選新北市黨部主委。她受訪表示，不管票數多寡，都是對她的期待，也會和所有黨員一起努力，讓新北更進步。

民進黨全國黨代表暨地方主委選舉今天投票，蘇巧慧上午前往土城國小投票，她一路上向支持的群眾打招呼，由於現場擠滿等待投票的民眾，蘇巧慧排了約20分鐘才完成投票。

蘇巧慧是同額競選民進黨新北市黨部主委，她接受媒體聯訪時表示，不管開票數量多寡，每一票都是對她的期待，也是她的責任，她會珍惜並與所有黨員一起努力，讓新北更進步，讓台灣民主能持續。

她指出，參選主委，代表多背了責任在身上，雖然責任更重了，還是會把工作做到最好，大家也看到她這幾天在國會的表現，做什麼事就盡什麼樣的責任，並做到更好。

媒體提問，是否參選新北市長。對此，她表示，希望用努力感動更多人，讓他們覺得自己的力量就算微小但加在一起就是無限大，大家要努力為了台灣，不是為了個人，也不是為了一個黨。

對於因國會改革法案已有多名國民黨立委在網路上被發起罷免，蘇巧慧對此指出，國民黨立委在國會表現，大家都有看到，尤其他們知道場外人數時竟訕笑稱「民進黨動員來的」。

蘇巧慧表示，立法院外的10萬人不僅是幫民進黨加油，也是為台灣民主在努力，若國民黨用這種態度對待人民聲音，一定會出現反噬，請三思而後行，真的要把權力擴大成這樣無限的憲政怪獸嗎，國民黨在後續議程應要好好想一想。（編輯：戴光育）1130526

民進黨全國黨代表暨地方主委選舉26日投票，立委蘇巧慧（前右2）到土城國小投票時受訪，針對立法院會處理國會職權修正法案引發社會關注及抗爭，她呼籲國民黨在後續議程應要好好想一想，三思而後行。中央社記者王鴻國攝 113年5月26日