拚民進黨高市主委 陳慧文黃文益投完票握手展團結

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（中央社記者蔡孟妤、張已亷高雄26日電）民進黨地方黨部主委今天投票，高雄市參選的市議員陳慧文、黃文益2人均表示對選舉樂觀看待；市長陳其邁表示，希望未來主委率領市黨部深耕基層、貼近民意，做更多服務。

民進黨全國黨代表暨地方主委選舉今天投票，參選高雄市黨部主委的陳慧文、黃文益上午完成投票後，再到舊左營國中活動中心陪陳其邁投票，3人還一起握手合影，展現團結。

陳其邁接受媒體聯訪表示，希望黨員踴躍投票，而結果出爐後，也代表團結的開始；選舉總是有輸有贏，但這都不會影響到民進黨高雄市黨部未來運作。

陳其邁說，最重要的是，希望未來主委率領市黨部深耕基層、貼近民意，做更多服務，往基層扎根，這是所有高雄市黨員共同期待；另外，被問到此次選舉是否攸關下屆市長選舉接棒，陳其邁說，「應該不會，選市長跟主委無關」。

陳其邁也提到，民進黨年輕一輩從政同志都很優秀，像這次立法院處理國會調查權、聽證權的事，民進黨高雄市立委李柏毅也都一馬當先，能善盡民代責任，「替他感到高興，搞不好有一天換他選市長，我們對他都有期待」。

黃文益表示，對選戰很有信心，均按照選舉步調，一步一腳印確實接觸黨員。高雄民進黨員約有4萬7000多人，分散在高雄38個行政區，用1個多月時間跑遍所有行政區，盡可能接觸到黨員，選舉中也跟對手保持君子之爭，沒有交相惡。

黃文益說，高雄市對於民進黨是重中之重的地方，市黨部的重責大任就是高雄市持續執政，民進黨下一階段將遇到極大挑戰，尤其國民黨市長參選人已虎視眈眈就定位，自己若當選主委將承擔民進黨市長、議員等選舉戰果延續下去的責任。

陳慧文表示，對這次選舉審慎樂觀看待，不管最後結果如何，還是要一起努力，為了高雄市進步、民進黨未來一起加油；尤其2026年選戰非常重要，包含市長選舉及議會席次過半。

陳慧文說，未來市長選舉初選，一定會有競爭，但也一定是兄弟爬山各自努力，最後選出勝出的人，齊心協力一起打贏市長選戰。（編輯：陳仁華）1130526

民進黨全國黨代表暨地方主委選舉26日投票，參選高雄市黨部主委的市議員陳慧文（前）上午完成投票。她表示，對這次選舉審慎樂觀看待，不管最後結果如何，還是要一起努力。中央社記者張已亷攝 113年5月26日