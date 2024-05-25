民進黨黨職改選牽動2026 台南高雄主委選情受關注

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（中央社記者溫貴香台北25日電）民進黨全國黨代表暨地方主委選舉26日投票，這也是總統賴清德兼任黨主席後的黨職改選第一戰，此役牽動2026縣市長選舉提名，民進黨執政的台南、高雄現任市長都面臨交棒，黨部主委競爭激烈。

2024年民進黨縣市黨部主委、黨代表選舉定5月26日投票，新一任主委最重要考驗，是2026縣市首長、議員選舉的提名與操盤，因攸關各派系版圖消長，派系間的合縱連橫備受關注。

台北、新北市等9個縣市同額競選，六都的台中、台南、高雄都是現任市長2任屆滿，黨部主委登記呈現兩強相爭，競爭激烈。

台中市由議員鄭功進、市黨部評委會召集人許木桂登記參選，台南市是新系立委郭國文對決湧言會背景的前台南市議員陳金鐘；高雄市黨部主委則是市議員相爭，隸屬湧言會的黃文益和新系支持的陳慧文力拚出線。

台南市是總統賴清德的政治本命區，賴系立委林俊憲、正國會立委陳亭妃都是下屆市長熱門人選，湧言會立委王定宇動向值得關注，市黨部主委選舉被視為市長初選的前哨戰。陳金鐘喊出超越派系，郭國文則是賴清德子弟兵，選情備受關注。

除黨部主委外，這次選出的新任黨代表，將牽動7月黨內決策平台，中常會、中執會等改選；目前黨內中常委的結構來看，新系3席、蘇系1席、綠色友誼連線1席，英系2席、正國會2席、湧言會1席。

黨內評估這次改選大結構變化不大，但英系目前黨握7席黨部主委，握有2席常委席次，隨著賴總統接掌黨機器，英系是否能穩固版圖，親賴陣營是否擴張力量，是關注焦點之一。（編輯：林興盟）1130525