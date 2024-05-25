民進黨黨職改選牽動2026 台南高雄主委選情受關注
2024/5/25 18:39（5/25 18:45 更新）
（中央社記者溫貴香台北25日電）民進黨全國黨代表暨地方主委選舉26日投票，這也是總統賴清德兼任黨主席後的黨職改選第一戰，此役牽動2026縣市長選舉提名，民進黨執政的台南、高雄現任市長都面臨交棒，黨部主委競爭激烈。
2024年民進黨縣市黨部主委、黨代表選舉定5月26日投票，新一任主委最重要考驗，是2026縣市首長、議員選舉的提名與操盤，因攸關各派系版圖消長，派系間的合縱連橫備受關注。
台北、新北市等9個縣市同額競選，六都的台中、台南、高雄都是現任市長2任屆滿，黨部主委登記呈現兩強相爭，競爭激烈。
台中市由議員鄭功進、市黨部評委會召集人許木桂登記參選，台南市是新系立委郭國文對決湧言會背景的前台南市議員陳金鐘；高雄市黨部主委則是市議員相爭，隸屬湧言會的黃文益和新系支持的陳慧文力拚出線。
台南市是總統賴清德的政治本命區，賴系立委林俊憲、正國會立委陳亭妃都是下屆市長熱門人選，湧言會立委王定宇動向值得關注，市黨部主委選舉被視為市長初選的前哨戰。陳金鐘喊出超越派系，郭國文則是賴清德子弟兵，選情備受關注。
除黨部主委外，這次選出的新任黨代表，將牽動7月黨內決策平台，中常會、中執會等改選；目前黨內中常委的結構來看，新系3席、蘇系1席、綠色友誼連線1席，英系2席、正國會2席、湧言會1席。
黨內評估這次改選大結構變化不大，但英系目前黨握7席黨部主委，握有2席常委席次，隨著賴總統接掌黨機器，英系是否能穩固版圖，親賴陣營是否擴張力量，是關注焦點之一。（編輯：林興盟）1130525
延伸閱讀余天不選 蘇巧慧：會證明自己是新北主委最佳人選民進黨高市主委改選 陳慧文率先公布參選聲明參選民進黨苗縣主委 陳詩弦：號召青年改變苗栗民進黨職改選526登場 派系版圖消長牽動2026布局2026選新北？林右昌：選舉還很久應談政策不談政治
- 民進黨黨職改選牽動2026 台南高雄主委選情受關注2024/05/25 18:39
- 2024/05/21 10:51
- 2024/05/15 10:52
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。
請繼續下滑閱讀
綠籲中國正視中華民國存在 與台灣執政黨良性對話