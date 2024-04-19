民進黨高市主委改選 陳慧文率先公布參選聲明

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林巧璉高雄19日電）民進黨高雄市黨部主委將改選，22日至26日登記，高市議員陳慧文今天宣布參選，正式揭開主委選戰。陳慧文說，2026年選舉是高雄人關鍵戰役，希望黨內各派系放下成見攜手合作。

陳慧文今天發布參選聲明表示，今年總統大選，民進黨主席賴清德帶領全台贏得勝利，而她有幸擔任高雄市競選總部活動部長，辦理多場活動成功將南台灣各縣市的氣勢團結起來。但國會席次無法順利過半，顯示民進黨前方仍然有艱鉅挑戰。

陳慧文說，2026年將進行縣市首長與縣市議員的改選，「這一戰是我們高雄人的關鍵戰役」，唯有團結一致才能延續這座城市的發展與光榮，出來參選是希望各派系能放下成見，並攜手合作，以高雄的福祉作為此次競選的大前提。

陳慧文告訴中央社記者，她長久以來都與正國會保持友好關係，此次宣布參選主委前也透過管道與正國會溝通；她希望擔任潤滑劑，讓民進黨不要陷入派系之爭，團結黨部打贏2026選戰。

此外，隸屬湧言會的高市議員黃文益也預計在今天下午宣布參選；新潮流部分，以高市議員簡煥宗呼聲最高。

陳慧文透過參選聲明表示，高雄這幾年搖身一變成為人人稱羨的港灣城市，這些建設非一天可完成，而是民進黨前輩努力一步一步打造出來的；高雄人深知民主跟團結是最強大的力量。

陳慧文說，高雄人在2018年用選票做出了政黨輪替的決定，但高雄人卻發現整座城市空轉2年，因此於2020年團結一氣，把高雄當作政治跳板且不做事的無能市長（指前高雄市長韓國瑜的罷免案）替換下來。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

陳慧文強調，2026年是高雄人的關鍵戰役，只有團結一致，民進黨才能延續這座城市的發展與光榮。在和諧與團結之下，才有機會讓市議會席次過半，為高雄市民打造更好的城市。

陳慧文指出，參選目標包括派系合作、促進團結；公平公正且公開透明推動黨務；深耕基層、服務黨員；培養人才，世代傳承；贏得勝選、守護台灣，希望帶領黨員同志，全力以赴，打贏2026地方選舉，守護台灣的民主自由，而非讓派系鬥爭消耗黨的能量。（編輯：謝雅竹）1130419