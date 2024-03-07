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2026高市長選舉 黃昭順：盼大家當柯志恩分身拉票

2024/3/7 18:59（3/7 19:11 更新）
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國民黨高雄市黨部7日舉行113年新春團拜，黨秘書長黃健庭（前中）到場主持，高市黨部主委黃昭順（前左3）、黨籍立委柯志恩辦公室主任曹桓榮（前左2）等人出席。（國民黨高雄市黨部提供）中央社記者蔡孟妤傳真 113年3月7日
國民黨高雄市黨部7日舉行113年新春團拜，黨秘書長黃健庭（前中）到場主持，高市黨部主委黃昭順（前左3）、黨籍立委柯志恩辦公室主任曹桓榮（前左2）等人出席。（國民黨高雄市黨部提供）中央社記者蔡孟妤傳真 113年3月7日
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（中央社記者蔡孟妤高雄7日電）國民黨高雄市黨部今天舉行新春團拜，主委黃昭順出席表示，下屆高雄市長選舉已是定案，未來2年，希望大家一起當柯志恩及國民黨的分身幫忙拉票，2026年一定可以重返執政。

國民黨高雄市黨部今天舉行113年新春團拜，國民黨祕書長黃健庭代表主席朱立倫到場主持參加，高雄市黨部主委黃昭順、國民黨中常委侯彩鳳、國民黨立委柯志恩辦公室主任曹桓榮、高雄市議會黨團總召黃香菽等人出席。

黃昭順表示，雖然高雄選舉結果不如預期，但在立法院國民黨還是國會最大黨，前高雄市長韓國瑜成為立法院長，相信能夠透過立法院的平台擴大服務，繼續努力爭取更多人民的支持。

黃昭順進一步表示，柯志恩延攬前高雄市民政局長曹桓榮進入服務團隊，下屆高雄市長選舉這局已是定案，未來2年時間，希望大家當柯志恩及國民黨分身幫忙拉票，2026年一定可以重返執政。

黃健庭表示，面對總統大選雖然失利，但不能懷憂喪志，面對世代的改變，也要有新的思維與做法。對於黃復興的組織調整，沒有裁併更不是消滅，而是讓資源更有效運用，能夠讓服務擴大、戰力升級。

黃健庭說，國民黨未來2個重大目標，除了要開發中間及年輕世代的支持者，更要讓基層的工作與組織向外擴展，這是要共同努力的未來與目標。（編輯：謝雅竹）1130307

#柯志恩
#黃昭順
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