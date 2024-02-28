傳參選下屆高雄市長 林岱樺：目前協助市政尚未宣布

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（中央社記者林巧璉高雄28日電）民進黨立委林岱樺被報導，26日參加高雄市商業會春酒時宣布自己將投入下屆高雄市長選舉；林岱樺今天說，當天並未宣布，現階段努力協助高雄市政，未來若確定投入選舉會正式對外報告。

林岱樺已是7連霸立委，也是目前高雄最資深立委，此次第11屆立委選舉獲12萬1001票，位居高雄第2高票，僅次於民進黨立委賴瑞隆。

有媒體報導，林岱樺26日出席高雄市商業會春酒時，在會上宣布自己將參選下屆高雄市長，並尋求與會者支持。

對此，林岱樺今天告訴中央社記者，她當天未宣布投入下屆高雄市長選舉，未來若確定投入市長選舉一定會找適當場合宣布，也一定會向大眾報告對高雄的願景與規劃。

林岱樺笑著說：「這個傳聞是美麗的錯誤吧」；非常感謝大家對她的支持，目前就是追隨高雄市長陳其邁腳步，專心協助、配合高雄市政推動。

她也說，自己多次參選立委，每次投入選舉都會正式宣布並說明自己後續要做的事，「更不用說高雄市長這麼重要的選舉，我一定會在適當場合宣布，並向大家報告。」

林岱樺在縣市合併前曾獲民進黨提名參選2009年高雄縣長，接棒楊秋興，後因高雄縣市合併案戛然而止；林岱樺在2017年參與民進黨高雄市長黨內初選，敗給陳其邁及前立委趙天麟，排名第3。

陳其邁任期將於2年後任滿，此次民進黨在高雄立委選舉再次「八仙過海」成功全壘打，選後外界熱議高雄市長下屆人選，除了林岱樺外，資深立委許智傑、賴瑞隆都是熱門人選。

對於林岱樺近日參選傳聞，許智傑今天說，尊重每個人參選的權利，也相信高雄市民會做出最好決定。（編輯：陳仁華）1130228