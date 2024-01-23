國民黨韓江配爭取立院龍頭 柯志恩：仍充滿變數

（中央社記者劉冠廷台北23日電）國民黨決定由韓國瑜、江啟臣角逐立法院正副院長，但民眾黨有8席立委，各界關注是否會對選情造成影響。國民黨不分區立委當選人柯志恩今天說，仍充滿變數。

國民黨預計24日在中常會通過由不分區立委當選人韓國瑜、立委江啟臣角逐立法院正副院長，但由於國民黨在下一屆立委席次為52席，加上以無黨籍身分當選的立委陳超明、高金素梅，席次也仍未過半，因此擁有8席立委的民眾黨，其投票意向將可能左右最終的結果。

柯志恩今天上午在接受廣播專訪時坦言，韓國瑜與江啟臣要當選下屆立法院正副院長，仍充滿變數；以民眾黨的特質去看，其中包括陳昭姿、黃國昌、黃珊珊等3席，要支持國民黨不容易，但另外5席若能支持國民黨，則不會有太大的違和度。

柯志恩也向民眾黨喊話，民進黨正副院長人選游錫堃、蔡其昌，以及國民黨正副院長人選韓國瑜與江啟臣，兩者未來在議事上，如優先法案的通過，哪個組合比較能夠達到目標，民眾黨應從這樣的角度去思考。

至於國民黨立委傅崐萁改變態度支持「韓江配」，外傳他可能要爭取黨團總召，柯志恩認為，國民黨立院黨團總召1年選1次，因此4年會有4任總召；國民黨過去2屆在立法院只有30幾席立委，這次增加為52席，總召的力量當然跟過去不太一樣，但她對傅崐萁要劍指總召，仍劃上問號。

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柯志恩解釋，現在是熱頭上，等過了1年，都不能回到地方上去，必須長期駐守在立法院，是否還有那麼多人要做總召這角色；像是到第2、3年後，大家對選總召、書記長的力道，就沒有第1年那麼大。

談到是否朝2026年參選高雄市長的方向前進，柯志恩表示，服務高雄是完全正確的，因為她2022年參選高雄市長時獲得53萬票，不繼續經營對不起當初投給她的選民；她也覺得國民黨在濁水溪以南要好好經營，否則永遠都是南票北補，但北部又補得不夠多，4年後的總統大選，也還是選不贏，所以必須要有更多人，到中南部更紮實的經營。（編輯：郭無患、張良知）1130123