高雄聯合辦公室加韓國瑜 柯志恩：他不會有意見

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（中央社記者林巧璉高雄4日電）國民黨不分區立委柯志恩、陳菁徽、林倩綺等3人高雄聯合辦公室今天揭牌，藍營內部建議立法院長韓國瑜也應成立高雄服務處。柯志恩說，韓國瑜會把重點服務放在高雄，他對高雄有不可抹滅的情感。

柯志恩、陳菁徽、林倩綺在國民黨高雄市黨部成立聯合辦公室，市黨部今天舉辦揭牌儀式，柯志恩致詞時說，多次跟韓國瑜交換意見，韓國瑜也說未來會把重點放在南部，尤其他對高雄有一份不可抹滅的情感，「今天是3人聯合服務處，如果要加上第4人韓國瑜，他也不會有任何意見。」

揭牌儀式前柯志恩接受媒體聯訪，柯志恩說，自己與陳菁徽、林倩綺都跟高雄有很深的淵源，「如果要再加上韓國瑜，他完全沒有問題」，韓國瑜未來當院長會多到高雄走動。

柯志恩也說，除了聯合辦公室，自己也會額外設立辦公室，目前還在尋覓場地，雖有不少人推薦但仍要評估租金、交通等狀況。未來韓國瑜是否會成立辦公室，柯志恩表示，自己樂觀其成，韓國瑜會非常支持高雄。

在場媒體問及民進黨批評韓國瑜上任院長首日就沒有上班，柯志恩說，「蔡英文過去當選總統時大概有15天都沒有露面，有人說總統府這時候在做什麼嗎？」

柯志恩強調，韓國瑜馬上公布秘書長人選，代表當選後馬不停蹄招募人才，不是只有在辦公室才叫上班，上班的定義非常多；「請民進黨把上班這兩個字的定義先搞清楚，只要有做事就是上班，否則work from home怎麼辦？每個人都在家裡工作難道就不叫上班嗎？」

媒體關注柯志恩3年後再戰高雄市長，柯志恩說，自己現在就是把立委工作做好，在什麼角色就把這個角色做好。現在就是展現國民黨深耕南部的決心，「誰知道3年後的事，搞不好未來有個橫空出世的人，未來的事未來再說。」（編輯：黃世雅）1130204