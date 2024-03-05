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許智善不連任 民進黨高市黨部主委改選牽動2026布局

2024/3/5 17:02（3/5 17:33 更新）
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民進黨高雄市黨部主委許智善。（圖取自民進黨高雄市黨部網頁dppkh.org.tw）
民進黨高雄市黨部主委許智善。（圖取自民進黨高雄市黨部網頁dppkh.org.tw）
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（中央社記者蔡孟妤高雄5日電）民進黨高雄市黨部主委許智善表態不連任，預計5月改選主委，也牽動2026選戰布局。高雄市長陳其邁今天說，選市長還是看過去努力成績，「與市黨部主委是誰，不會有太多直接關連」。

許智善接受中央社記者訪問表明「自己的階段性任務已經完成，不會投入下屆黨部主委改選，僅做到這任期滿為止」。由於下屆黨部主委牽動2026年市長、市議員選舉布局，高雄綠營人士表示，新潮流、湧言會等派系均在內部討論、評估階段，但預估最後由陳其邁出面協調機會高，希望以協調取代競爭，找出各方都能接受人選，避免爭議。

陳其邁下午出席市政會議前接受媒體聯訪，被問及此事表示，沒有聽說相關動態或訊息，現在還是以市政為主，「選市長，大家還是會看他過去努力的成績，我想跟市黨部主委是誰，不會有太多直接關聯」。

2022年民進黨部主委改選，經協調後由民進黨立委許智傑胞弟許智善同額參選。在許智善表態不競選連任，黨內人士認為，主委須中立做好黨務，應由陳其邁協調人選，避免派系內耗。（編輯：孫承武）1130305

#民進黨高雄市黨部
#許智善
#陳其邁
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