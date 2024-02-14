民眾黨備戰2026 雙北竹市布局受矚目

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郭建伸台北14日電）民眾黨備戰2026，黨籍立委黃國昌與黃珊珊在春節期間勤走新北市、台北市基層，黨內看好布局雙北市長；黨籍立委張啟楷接任嘉義黨部主委，可望參戰嘉義市長。新竹市長高虹安則要先度過助理費官司，才能無後顧之憂拚連任。

民眾黨人士指出，總統大選結束後，許多支持者深感民眾黨基層組織力量薄弱，近來有不少支持者主動向地方黨部表達，願意投身參選2026里長、議員，目前地方黨部正在積極整隊盤點。

民眾黨在2024總統大選敗選，但獲得8個不分區立委席次，其中立委黃國昌、黃珊珊接任黨團正副總召，近期外界更點名「雙黃」將挑戰2026新北市長、台北市長選舉；春節期間，黨主席柯文哲的公開行程縮減，但黃珊珊、黃國昌的公開行程增加不少，「雙黃」宛如提前進入選戰模式。

黃珊珊在初一、初二陸續到20餘間宮廟走春，發送柯文哲的春聯與發財金給民眾；黃國昌在過年前就發送個人化春聯與紅包袋，年假期間陪同柯文哲赴新北宮廟參香，現場民眾還直接高喊，要黃國昌參選新北市長。

黃國昌也在透過臉書粉專宣布，新北市市民聯合服務中心於2月15日開始，每週二與週四提供免費法律諮詢服務。

此外，民眾黨在1月底進行第1波人事組織調整，安排不分區立委張啟楷接任嘉義黨部主委，投身地方基層經營，張啟楷也趁著年假期間勤走嘉義宮廟。

民眾黨人士分析，2026地方選舉，藍綠均有執政縣市首長屆滿2任，目前黃珊珊、黃國昌投入台北市、新北市長呼聲高，且兩人服務責任區就是台北與新北市，「雙黃」預計將肩負雙北選戰母雞角色；張啟楷因接任嘉義黨部主委，可望投入嘉義市長選舉。

不過，民眾黨人士以2022年選戰經驗為例指出，柯文哲和民眾黨的支持度，沒辦法完全轉移成議員選票，布局2026，除了培訓潛在候選人，更需著重地方經營。

此外，高虹安2022年勝選新竹市長後，隔年即因立委任內涉詐領助理費被依貪污罪起訴，至今法院尚未宣判，但若一審有罪，將遭到停職。

近期新竹市副市長由前民眾黨立委邱臣遠接任，地方解讀，即便高虹安一審有罪遭停職，屆時將由邱臣遠擔任代理市長，可望留守替高虹安延續執政；但若一審過關，邱臣遠則可放眼其餘六都縣市首長，是「進可攻、退可守」的活棋。

民眾黨人士評估，新竹不僅是柯文哲的本命區，更是民眾黨2022年唯一拿下的縣市首長，高虹安須先度過助理費官司，才能無後顧之憂拚2026連任。（編輯：林克倫）1130214