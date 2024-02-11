啟動宮廟走春之旅 黃珊珊：多年來習慣別無他意

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（中央社記者范正祥台北11日電）大年初一、初二，民眾黨立委、前台北市副市長黃珊珊接連安排25間宮廟參拜行程，全都位於台北市，被聯想是她角逐下屆台北市長的起手式。黃珊珊今天說，新春祈福是多年來習慣，別無他意。

農曆新年不少政治人物都會赴宮廟參拜，祈求風調雨順並與民眾互動。昨天大年初一，黃珊珊從上午8時開始至下午4時許，宮廟走春行程多達13個，包括位於台北市北投、士林、大同、中山、中正、萬華區的宮廟，所到之處受到民眾熱情歡迎。

黃珊珊今天持續進行宮廟走春之旅，從上午9時30分開始，預計至下午4時許，安排12間宮廟參拜行程，分別位於台北市萬華、文山、松山、信義區。

黃珊珊今天到艋舺龍山寺參拜，受到廟方歡迎，廟方人員說黃珊珊過去就常來，與大家非常熟悉。另外，也有許多來自全台各地的民眾熱情要求與黃珊珊合影，其中還有一位青少年特地到龍山寺等候，自備民眾黨的黨旗，神情靦腆請問黃珊珊可不可以在旗幟上簽名，黃珊珊大方簽名，還關心他，父母知不知道他來此。

對於啟動宮廟走春之旅，被聯想是未來角逐下屆台北市長的起手式，黃珊珊今天回應中央社記者詢問時說，宮廟走春之旅，新春祈福是她多年來習慣，別無他意。

黃珊珊在艋舺龍山寺參拜時，祈求風調雨順，國泰民安，大家龍年行大運。（編輯：張均懋）1130211