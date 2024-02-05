民眾黨團提23項優先法案 黃國昌力主16日前開議

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（中央社記者郭建伸台北5日電）民眾黨團今天公布新會期23項優先法案，包含不在籍投票法、人工生殖法、財政收支劃分法等都入列。對於民進黨團建議23日開議，民眾黨團總召黃國昌表示，台灣百工百業，有哪個行業是拖到2月底才開工。

黃國昌今天偕民眾黨團副總召黃珊珊、幹事長吳春城、立委陳昭姿、麥玉珍、林國成、林憶君、張啟楷舉行記者會，公布新會期優先法案。

民眾黨團的優先法案分為9大領域，包含國會改革、司法改革、媒體改革、財政紀律、居住正義、公民權利、勞工權益保護、醫療人權和醫護權益、世代共融。

黃國昌指出，國會改革首先要修立法院職權行使法，建立國會聽證調查制度，以及強化人事同意權審查密度，其次則要修立法委員行為法，強化立委利害關係迴避，最後則是將立法院正副院長選舉改為記名投票；司法改革方面，黨團主張在刑法修訂不法關說罪、影響力交易、不法餽贈罪，並制定揭弊者保護法。

黃珊珊指出，居住正義方面，民眾黨團將提出「促進全國住宅使用特別稅條例」草案，明定賦予出租免稅，並修正租賃住宅市場發展及管理條例，明定租屋市場比照房市買賣做實價登錄。

吳春城指出，世代共融方面，民眾黨團提出中高齡者及高齡者就業促進法、老人福利法修正草案，鬆綁高齡者重返職場限制。

陳昭姿則指出，目前少子化已是國安危機，民眾黨團則主張人工生殖法修法納入代理孕母，並主張將三班護病比入法。

麥玉珍表示，為保障民眾參與政治的權利，應推動「不在籍投票」立法，且因台灣新住民人數增多，但目前並無專門保障新住民權益的法律，讓許多新住民事務至今無法源依據，民眾黨團主張制定新住民基本法，促進社會關懷新住民族群。

林國成表示，民眾黨團主張修改中小企業發展條例，讓企業替員工調薪能抵稅，解決低薪困境；另一方面，由於工會法明定警消不能組工會，民眾黨團將檢討現行工會法、消防法、職業安全法，保障消防員職業安全。

林憶君表示，為避免特別預算常態化，民眾黨團主張修改預算法，檢討現行「不定期或數年一次之重大政事」條文，並提出財政收支劃分法草案，擴大中央統籌分配款規模、建立統籌分配稅款委員會，促使錢權下放。

媒體改革部分，張啟楷指出，民眾黨團主張制定反媒體壟斷法和媒體議價法，並修改衛星廣播電視法，避免媒體受到政治或經濟干擾，且符合「使用者付費」及「新聞有價」兩大核心。

對於民進黨團建議23日開議，黃國昌回應，許多民眾期待儘速開議，6日開議是民眾黨團決議，但願釋出善意，若6日太趕、議事處人員不便，改成2月16日也沒關係。

黃國昌說，但他沒辦法理解國民黨團、民進黨團私底下喬好23日開議，就得威逼民眾黨接受。他也諷刺，台灣百工百業，到底有哪個行業是拖到2月底才開工。

此外，媒體詢問如何看待台糖安心豚瘦肉精風波。黃國昌表示，地方政府檢驗結果與中央政府不一致，中央與地方政府有必要溯源調查，並將結果清楚對外說明。他說，如果立法院能盡快開議，行政院就能好好報告食安五環中哪個環節出問題。（編輯：林興盟）1130205