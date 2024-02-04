立院開議日爭議 黃國昌：若6日太急可以16日

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（中央社記者王鴻國新北4日電）台灣民眾黨立委黃國昌提立法院6日開議挨批，他今天表示，如果大家覺得6日太急，議事處沒有辦法來得及準備，年後2月16日就可以開工，不用拖到2月底。

黃國昌今天上午到板橋發放春聯，他接受媒體聯訪時對立法院明天朝野協商開議日期一事表示，新國會應該有新氣象，全體國人對國會該做事情都有非常高期待，台灣社會百工百業，有哪個行業到2月底才開工。

他表示，台灣民眾黨回應民眾對於新國會積極任事的期待，所以當國民兩黨黨團總召私下喬好2月23日開議時間，他無法認同，既然如此，各黨可依照訴求明確跟台灣社會報告，為何提出這樣主張，接下來沒辦法取得共識，一切按照議事規則來進行。

黃國昌指出，民眾黨主張明天協商盡快在2月6日就開議，如果大家覺得2月6日太急，議事處沒有辦法來得及準備，過年後，2月16日就可以開工，不用拖到2月底。

至於民眾黨是否可能取得立法院各委員會召委的問題，黃國昌說，現在雙召委就是不用選，藍綠各一席，這是簡單數學問題，現在民眾黨在各委員會只有1席立委，民眾黨要如何取得召委。（編輯：張銘坤）1130204