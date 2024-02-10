農曆過年 立委跑攤拜廟一刻都沒得閒

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（中央社記者林敬殷台北10日電）農曆過年是多數人能無憂無慮在家躺平的時刻，不用煩惱事業、學業，可以恣意玩耍。不過，立委在過年期間則不得閒，多半只有跟家人吃一頓年夜飯的時間。

民進黨甫卸任立委林靜儀，在第9屆立委時是擔任不分區立委，因爲沒有再被提名，任期做到2020年1月31日。原已計劃好在過年出國度假，豈料中國武漢因爆發疫情而在1月23日封城，台灣也進入警戒狀態，身為醫生的她，假期、旅行加上班機，全數取消，投入抗疫工作。

等到她可以稍做休息時，年早就過完了。隔沒多久，2021年又投入台中市第二選區立委補選，順利當選後，為及早準備立委連任，一路忙到立委任期結束，期間的過年，她幾乎沒有休假，全都在選區裡跑行程。

林靜儀的忙碌，與其他區域立委一樣。過年前就開始忙著參加各地方的尾牙活動，尾牙忙完、下一個檔期就是過年。

原則上，立委的過年檔期，就從除夕開始，甚至有人小年夜就起跑，年前先拜廟、發紅包及春聯，至少到了大年初三，才有空閒可以陪家人。

國民黨前立委陳學聖表示，早年擔任台北市議員時，每逢過年就是最忙碌時刻，當了立委也一樣，甚至到了馬英九當選總統時，陪著跑行程跑到初九天公生；休息幾天後，又開始趕元宵檔期，接著是開工後的春酒，算是每位地方民代的日常。

3年前接任中華職棒聯盟會長的民進黨立委蔡其昌說，農曆過年拜廟發紅包，從十幾年前擔任立委時，就是過這樣的生活，家人也都習慣了；不過，他笑說，自從接任職棒會長後，過年時除了送春聯、紅包外，也會贈送職棒周邊商品給球迷，沒想到意外受到歡迎，讓他有些訝異。

出道甚早的民進黨立委邱議瑩說，事實上，政治人物以前過年還不會這麼忙，直到陳水扁擔任總統，開始在農曆過年期間發紅包；當年阿扁的高人氣，所到之處、萬人空巷，後來其他人爭相仿效，從總統、行政院長、縣市首長，繼任的總統也比照辦理，過年檔期的行程就成長到如今的規模。

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邱議瑩說，特別是監察院長陳菊當年任高雄市長時，一區一區去拜年，她的選區幅員遼闊，每天都會排到；於是她就從大年初一拜到初五，也正好利用這個機會，與許多平日難以見面的支持者碰面，算是一舉數得。

不過，民進黨立委賴瑞隆及張宏陸異口同聲表示，立委選制改為單一選區之後，立委與議員選區重疊性高，你不跑、議員跑的可勤；這是身為民代的天職使命，說什麼也一定要跑，否則稍一不慎，就會被鄉親抱怨。（編輯：蘇龍麒、林興盟）1130210