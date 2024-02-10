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大年初一參拜發福袋 總統：台灣團結一致關關難過關關過

2024/2/10 14:26（2/10 14:42 更新）
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農曆新年到來，總統蔡英文（前左2）10日到台北覺修宮參香，並發放新春福袋給民眾。中央社記者謝佳璋攝 113年2月10日
農曆新年到來，總統蔡英文（前左2）10日到台北覺修宮參香，並發放新春福袋給民眾。中央社記者謝佳璋攝 113年2月10日
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（中央社記者謝方娪台北10日電）總統蔡英文今年新春參拜首站到台北覺修宮，由於是蔡總統任內最後一個春節以總統身分拜廟、發福袋，一早吸引大批民眾排隊。總統表示，過去幾年台灣面臨挑戰，但透過團結一致、理性冷靜面對，關關難過關關過。

大年初一展開新春參拜，蔡總統上午11時抵台北覺修宮，下午2時赴新北竹林山觀音寺，預計下午3時10分再赴桃園仁海宮。由於這是蔡總統任內最後一次新春參拜行程，為了迎接總統到來，上午7時開始，覺修宮即湧入大批人潮排隊。

蔡總統致新春賀詞時表示，她要特別感謝外界支持，尤其過去幾年台灣面臨很多挑戰，但台灣人團結一致、理性冷靜面對，因此關關難過關關過，她要謝謝過去幾年全體國人的一同努力。

蔡總統說，除了要謝謝外界的支持與團結外，她要謝謝神明對台灣的庇佑，希望新的一年大家都能精神滿滿、幸福愉快，一切平安健康。

根據蔡總統公布的新春參拜行程，初一及初二拜廟，今天先赴台北覺修宮、新北竹林山觀音寺及桃園仁海宮參拜，初二（11日）預計再前往台北關渡宮、嘉義安霞宮及嘉義天后宮。（編輯：林淑媛）1130210

農曆大年初一，總統蔡英文（前右2）10日前往台北市覺修宮參香、發放福袋，祝福大家新年快樂。中央社記者謝佳璋攝 113年2月10日
農曆大年初一，總統蔡英文（前右2）10日前往台北市覺修宮參香、發放福袋，祝福大家新年快樂。中央社記者謝佳璋攝 113年2月10日
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