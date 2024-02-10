蔡總統搭YouTuber「陪沈團」買年貨 最愛杯麵三色豆蔥油餅[影]

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（中央社記者溫貴香台北10日電）總統蔡英文任內最後一個農曆春節，超過10年沒逛賣場的她，日前由美食YouTuber「陪沈團」陪同採買年貨，把愛吃的杯麵、蔥油餅、饅頭與三色豆等一次買齊；至於過年活動安排，蔡總統說，慰勞各留守單位，並到廟裡發紅包。

許多民眾都會在過年前夕，前往大賣場或傳統市場採買年節用品，今年農曆年前，蔡總統也特地前往大賣場購買年貨食品。

蔡總統在「陪沈團」陪同下，前往位在西門商圈的大賣場，許多正在逛賣場的國際旅客看到蔡總統，驚喜地與蔡總統打招呼。

蔡總統說，她已超過10年沒逛大賣場，非常興奮；被問到過年期間是否在家追劇，她說，過年期間要慰勞各留守單位，還要到廟裡發紅包。

「陪沈團」在逛賣場時，向蔡總統推薦許多美味食品，並介紹國際旅客喜愛的台灣伴手禮，總統拿了義美小泡芙放到推車。

「陪沈團」問吃不吃泡麵，蔡總統說，吃，且吃杯麵，她也喜歡吃蔥油餅；看到冷凍饅頭，總統請「陪沈團」推薦好吃的饅頭，笑說自己喜歡吃澱粉類如麵包等。

除了採買生鮮、冷凍食物外，「陪沈團」也向蔡總統介紹賣場與農業部農糧署共同推出的熟食「幸福餐盒」，蔡總統聽聞後立刻購買作為當天午餐。

蔡總統除分享平常愛吃的食物，也在現場採買零食、泡麵、蔥油餅、饅頭、冰棒等，以及愛吃的三色豆；總統還與賣場員工合影及發放一元福袋，向辛苦的店員拜早年。（編輯：謝佳珍、林興盟）1130210